Une délégation française d’environ 150 représentants de tours opérateurs et d’agences de voyage spécialisés dans l’organisation de séminaires et des conférences, effectuera une visite de prospection à Tozeur, dans le cadre des mesures visant à dynamiser le secteur du tourisme dans la région.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, le président de la Fédération régionale des agences de voyages, Abdelfatah Mlik a formulé l’espoir de voir l’impact de cette visite se concrétiser par la programmation d’un certain nombre d’événements et d’activités dans la région.

Il a toutefois conditionné la réussite de ces manifestations par la mise en œuvre d’une série de mesures en matière de propreté, évoquant à cet égard, la nécessité de revitaliser l’aéroport international Tozeur-Nefta, à fournir davantage d’effort en matière de propreté des villes ainsi que toutes les artères menant aux sites touristiques, notant que la région souffre encore d’un déficit en matière de propreté et de respect de l’environnement.

” Depuis quelques mois, les indicateurs du secteur touristique dans la région sont au vert “, a-t-il mentionné, mettant l’accent sur l’afflux continu des visiteurs, et sur le reflet d’une telle dynamique sur les activités des unités hôtelières et des maisons d’hôtes.

Selon la même source, la Fédération s’attend à ce que les réservations dans les unités hôtelières du gouvernorat de Tozeur pendant les mois de juillet et août prochains, dépassent 50%, avec des perspectives de réservations positives jusqu’en septembre 2023.

La région a connu le retour des marchés traditionnels, dont les Français, les Italiens et les Néerlandais, une clientèle connue pour les réservations de longue durée, outre les Tunisiens résidant à l’étranger, a précisé Mlik, faisant remarquer que la connectivité de l’Aéroport Tozeur-Nefta avec les lignes internationales et intérieures, a été un facteur des plus déterminants dans la dynamisation du secteur touristique dans la région.