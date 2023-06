L’ambassadeur de France en Tunisie, André Parant, en visite au gouvernorat de Gafsa, a affirmé l’engagement de son pays à la réalisation du projet de l’hôpital multidisciplinaire de la ville de Gafsa.

Dans une déclaration aux médias faite au terme d’une réunion, tenue lundi, avec le gouverneur de Gafsa, Nader Hamdouni, le diplomate a réitéré l’engagement de la France pour la réalisation dudit projet, dans les meilleurs délais, soulignant les efforts déployés en vue de surmonter les difficultés ayant empêché le démarrage des travaux, notamment celles liées aux procédures rapportées au processus d’appel d’offres.

Il a dans ce sens évoqué le lancement, dans de brefs délais, des études relatives au projet financé par l’Agence Française de Développement (AFD) à hauteur de 220 millions de dinars, au titre d’une conversion d’une partie des dettes de la Tunisie envers la France, en capitaux d’investissements.

Pour sa part, le gouverneur de Gafsa a souligné l‘importance que revêt la mise en œuvre de cette structure sanitaire dans la région, ainsi que le ” besoin pressant pour un renfort en médecins spécialistes “, notant la disponibilité des autorités régionales à tout mettre à disposition pour contribuer à l’accélération de sa réalisation.

La rencontre de l’ambassadeur de France en Tunisie avec le gouverneur de Gafsa a également porté sur les projets de coopération bilatérale entre les deux pays, notamment les moyens d’accroitre les investissements français en Tunisie.

A cet égard, l’ambassadeur a fait savoir qu’une délégation économique rattachée à la chancellerie française en Tunisie, se rendra au gouvernorat de Gafsa pour prendre contact avec les acteurs économiques de la région, par l’intermédiaire de la Chambre de commerce et l’Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (UTICA), afin d’examiner les opportunités de coopération et activer les investissements de l’Hexagone à Gafsa.