Le continent africain consolide sa position de leader mondial dans la transformation numérique à travers GITEX Africa 2023, une plateforme réunissant des leaders de la technologie d’Afrique et du reste du monde pour stimuler les opportunités d’investissement sur le continent. Cet événement, qui se tient à Marrakech, au Maroc, sur une superficie d’exposition de 45 000 m², a attiré des milliers de participants, dont des ministres gouvernementaux et des dirigeants du secteur privé. L’objectif est de célébrer les réalisations collectives et de promouvoir les ambitions futures de l’Afrique dans le domaine de l’innovation entrepreneuriale.

Au cours du GITEX Africa Digital Summit, Babajide Sanwo-olu, gouverneur exécutif de l’État de Lagos au Nigeria, a souligné la montée en puissance de l’Afrique en tant que future Silicon Valley. Il a insisté sur l’importance d’investir dans la jeunesse africaine, qui représente plus de 60 % de la population du continent. Selon des études, environ 30 % des investissements en Afrique sont consacrés à l’économie numérique. Lagos abrite déjà certains des plus grands centres de données d’Afrique, et des initiatives telles que le Start-Up Act 2022 et le projet KITE propulsent la région en tant que centre d’innovation mondial.

Le GITEX Africa présente également une occasion unique pour les entreprises exposantes et les start-ups de développer leurs opérations et de collaborer avec d’autres innovateurs et investisseurs. Parmi ces start-ups, TalentQL, basée au Nigeria, se concentre sur la constitution d’équipes techniques de premier plan en recrutant, développant et gérant des talents à distance. L’objectif est de combler le fossé entre l’offre et la demande de talents technologiques en Afrique, en raccourcissant le processus d’embauche et en assurant une adéquation culturelle des candidats.

Un autre aspect majeur du GITEX Africa est la promotion de l’inclusion financière grâce à l’essor de la fintech. Le secteur de la fintech en Afrique devrait générer des revenus de 65 milliards de dollars d’ici 2030, avec un taux de croissance supérieur à la moyenne mondiale. Le sommet Fintech de GITEX Africa rassemble des experts et des acteurs du secteur pour discuter des opportunités de numérisation et du rôle clé de l’Afrique dans le développement de l’innovation technologique. Des entreprises telles que BNP Paribas et Mastercard soutiennent cette initiative et promeuvent l’inclusion financière et la digitalisation des services financiers sur le continent.

En parallèle, le défi Supernova du GITEX Africa met en compétition des start-ups innovantes du monde entier pour devenir la prochaine licorne africaine. Les finalistes sélectionnés parmi plus de 300 candidatures auront l’occasion de présenter leurs projets devant un jury d’experts du capital-risque et des investisseurs. Cela témoigne de l’effervescence de l’entrepreneuriat et de l’innovation en Afrique.