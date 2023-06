Dans le cadre du programme IEV de coopération transfrontalière Italie Tunisie 2014-2020, le projet ” ACCADEMIA ” co-financé par l’Union Européenne et démarre dans sa première partie de formation du 23 au 28 mai 2023 au Théâtre de l’opéra de Tunis-Cité de la culture Chedly Klibi.

Ce projet, informe jeudi un communiqué de presse du Théâtre de l’Opéra, a pour objectif principale de soutenir et de contribuer à l’évolution de la formation académique et professionnelle dans différents aspects techniques liées à la nouvelle technologie, ainsi qu’à la production artistique théâtrale italo-tunisienne.

Cette première partie de formation intensive, destinée aux techniciens de lumière pendant toute la semaine sera marquée par des réunions de travail administratives et de coordination entre les différents partenaires du projets, des rencontres artistiques et techniques entre les artistes de théâtre tunisiens et italiens ainsi que des visites planifiées par le Théâtre de l’Opéra de Tunis, de certains sites historiques et culturels tunisiens comme le Centre des Musiques Arabes et Méditerranéennes ” Ennejma Ezzahra “, les Thermes d’Antonin de Carthage et le Centre Culturel International de Hammamet (CCIH).

Pour clôturer ces premières rencontres italo-tunisiennes, un calendrier de travail a été établi pour la formation des techniciens entre les deux pays grâce au programme de la mobilité, ainsi que la programmation de la première de la pièce théâtrale mixte italo-tunisienne.

Pour rappel, le Théâtre de l’Opéra a reçu le 24 mai 2023 les délégations tunisienne et italienne, partenaires dans ce projet organisé avec le soutien de l’Institut Culturel Italien de Tunis dirigé par Fabio Ruggirello. La Délégation italienne réunit ” Empedocle Consorzio Universitario Agrigento ” représenté par la coordinatrice générale du projet Margherita Orlando, ” Università degli Studi di Palermo ” représenté par Fabrizio Agnello, ” Teatro Stabile di Catania ” représenté par sa directrice Rita Cinquegrana accompagnée d’un groupe d’artistes et de techniciens italiens.

Quant à la délégation tunisienne elle réunit l’Ecole Nationale d’Architecture et d’Urbanisme (ENAU) représentée par Fakher Kharrat et l’Institut Supérieur des Métiers du Patrimoine de Tunis représenté par Zohra El Asmi Djallouli.