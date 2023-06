La ministre de la famille, de la femme, de l’enfance et des séniors Amel Belhaj moussa a appelé à la nécessité d’adopter une vision globale en matière de prise en charge des femmes victimes de violence, basée sur l’autonomisation économique et d’assurer le suivi des enfants accompagnant leurs mères dans les centres “El Amen”, en veillant à ce qu’ils poursuivent leurs études durant la période d’hébergement dans ces centres et bénéficient des services préscolaires.

Au cours d’une réunion de travail tenue vendredi matin au siège du ministère en présence des commissaires régionaux, la ministre de la famille a indiqué que les centres “El Amen” qui ont été lancés par ministère ont hébergé plus de 200 femmes et enfants depuis le début de l’année 2023 contre 51 femmes seulement en 2021.

Elle a souligné l’importance de promouvoir les services fournis dans ces centres conformément à la loi numéro 58 de l’année 2017, rappelant aux différents intervenants le rôle qui leur incombe en matière d’application de la stratégie nationale de lutte contre la violence à l’égard des femmes par le biais de l’autonomisation économique des femmes.

La ministre de la famille a appelé à la nécessité d’accélérer l’inscription des femmes victimes de violence souhaitant lancer de petits projets selon l’un des mécanismes de l’autonomisation économique que ce soit Samidet ou Raidet.