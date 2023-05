Le programme “From Innovation to Creation” (de l’innovation à la création) a été lancé officiellement, mercredi, lors d’un webinaire organisé par l’Institut arabe des chefs d’entreprises (IACE) et intitulé ” les moyens d’appuyer les start-up en Tunisie “.

Lancé par l’organisation internationale non-gouvernementale Spark, et financé par l’Union européenne, ce programme, qui s’étale sur une durée de 48 mois, vise à renforcer les écosystèmes locaux et leurs acteurs en Jordanie, au Liban, en Palestine et en Tunisie, afin de soutenir l’innovation, l’emploi et la croissance économique.

” il s’agit d’appuyer et de soutenir les initiatives innovantes, émanant de jeunes entrepreneurs, de start-uppeurs et de porteurs d’idées de projets, de renforcer les acteurs intervenants dans l’écosystème de start-up et de développer le cadre légal et juridique relatif à ce domaine “, a indiqué Amira Akacha, directrice des programmes au sein de l’IACE.

Et d’ajouter que la réussite de ce programme sera tributaire de la motivation et l’implication de jeunes entrepreneurs d’une part, et de décideurs et représentants des organismes nationaux intervenants d’autre part. De son côté, Itidal Chaari, directrice générale adjointe à Taysir Microfinance, a fait savoir que ce programme offre aux jeunes (âgés entre 18 et 35 ans) dans les gouvernorats de grand Tunis, de Kébili et de Tozeur, une opportunité de formation, de suivi et de coaching afin de les assister à mieux créer ou gérer leurs projets. Sont éligible à ce programme, les jeunes promoteurs ou porteurs d’idées dans le domaine de nouvelles technologies, ou dans les activités économiques et sociales innovantes et durables.” Etant partenaire du programme “From Innovation to Creation”, Taysir micro-finance ne cesse d’appuyer les jeunes entrepreneurs dans les différentes régions du pays, afin de réussir leurs projets “, a indiqué Chaari, rappelant que son organisme compte plus de 30 mille clients, dont la plupart sont des jeunes ou des femmes exerçantes dans les régions intérieures du pays.

De même, Safa Majdoub, chargée de programmes au sein de The Dot, a rappelé le rôle primordial joué par les différents acteurs afin d’impulser l’écosystème entrepreneurial en Tunisie. Ainsi, elle a noté que The Dot se présente comme le premier hub d’innovation digitale qui offre un lieu d’échange, de partage et de coworking, réunissant dans un même lieu, acteurs technologiques, opérateurs du numérique, startups et acteurs publics.”

Cet espace, créé en 2021, offre un hébergement, un accompagnement et des formations gratuites aux jeunes talents tunisiens. Il a offert ses prestations jusque-là, à plus de 300 start-up, en leur offrant plus de 380 heures d’accompagnement “, a-t-elle précisé. Toutefois, la responsable n’a pas manqué de souligner l’impératif de conjuguer tous les efforts afin de réduire les difficultés auxquels font face les jeunes entrepreneurs, notamment la lenteur et la complexité des procédures administratives.

Il est à rappeler que SPARK est présente dans 14 pays au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Afrique subsaharienne. Elle fournit des opportunités aux jeunes individus, femmes et réfugiés en particulier, de travailler et développer leurs entreprises au sein de leur communauté fragile.