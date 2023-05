A l’initiative de l’Institut Supérieur de Biotechnologie de Sfax et dans le cadre de la coopération scientifique entre l’université de Sfax (Tunisie) et l’université Ghent (Belgique), la session de formation autour de la fertilisation des plantes et la culture des tissus végétaux a démarré lundi et se poursuit jusqu’au 3 juin 2023.

Cette formation s’inscrit dans le cadre du programme de jumelage européen dénommé “Renforcement des capacités et promotion de l’innovation OMIC des plantes à l’Université de Sfax” ou Strengthening Capacities & promoting Innovation in plantomics at the University of Sfax (INPLANTOMICS).

Lancé en décembre 2022, le programme IMPLANTOMICS a pour objectif de renforcer les compétences des chercheurs de l’université de Sfax dans le domaine de la biotechnologie végétale.

Ont pris part à ces journées d’échanges et de formation des chercheurs et des experts de la Tunisie, Belgique, Italie, Turquie a indiqué, un des membres de l’équipe de la recherche Amine El Ech en indiqué que cette manifestation scientifique a pour objectif de permettre aux jeunes chercheurs d’acquérir les nouvelles technologies dites OMIC (ou – omiques) au service d’une agriculture durable.

De son côté, le coordinateur du projet, Moez Hanin a mis l’accent sur l’importance de ce projet scientifique dans le cadre du développement de la recherche scientifique dans la biotechnologie végétale et de l’amélioration des indicateurs de la production végétale durable face aux défis imposés par le changement climatique.

A noter que, le programme scientifique IMPLANTOMICS se poursuit jusqu’au 2025.