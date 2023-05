Le ministre de la santé Ali Mrabet, a présenté des propositions techniques afin d’accélérer la reprise de la coopération entre la Tunisie et la Syrie dans le secteur de la santé. Mrabet a souligné, lors d’une réunion jeudi avec son homologue syrien Hassen Ahmed Ghabbech dans le cadre de leur participation aux travaux de la 76ème session de l’assemblée Mondiale de la santé, tenue actuellement à Genève, l’importance de la coopération bilatérale dans le secteur de la santé.

Les deux ministres ont exprimé à cette occasion leur satisfaction pour la reprise des relations entre les deux pays soulignant l’impératif de renforcer la coopération dans le secteur de la santé. Les deux parties ont également souligné la nécessité d’activation des accords précédents et de reprendre les échanges des expériences et des visites techniques ainsi que les réunions à distance afin de profiter de l’expérience tunisienne dans notamment le domaine de la chirurgie cardiaque pédiatrique, la vaccination et les industries pharmaceutiques.

Le ministre syrien de la santé a pour sa part, salué les positions de la Tunisie à côté de la Syrie, renforcée notamment par la présentation de l’aide humanitaire au peuple syrien suite au dernier séisme qui a frappé la région en mois de février dernier. Il a par la même occasion affirmé la volonté de son pays de reprendre la coopération bilatérale dans le secteur de la santé proposant à ce propos un jumelage entre nombre des établissements hospitaliers des deux pays. Il s’agit également de prendre connaissance des mesures prise par la Tunisie en matière de lutte contre les catastrophes sanitaires, a-t-il ajouté.