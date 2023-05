Dans le cadre de la coopération bilatérale Tuniso-Italienne, pour lutter contre le décrochage scolaire, le ministre de l’éducation, Mohamed Ali Boughdiri accompagné de Fabrizio Saggio, ambassadeur d’Italie en Tunisie, ont assisté mercredi, au dépôt relevant du ministère de l’éducation à Megrine (gouvernorat de Ben Arous), à la cérémonie de remise d’un ensemble de moyens de transport scolaire.

Boughdiri a souligné à cette occasion l’importance de cette aide qui sera distribuée au niveau des différents gouvernorats. Il s’agit de 95 bus de transport scolaire, 13 camions pour le transport des repas aux restaurants scolaires, 3 unités mobiles pour l’entretien des véhicules, et 60 tracteurs équipés de citernes pour le stockage des eaux. Le coût total de cette aide est estimé à près de 33 millions de dinars.

Cette aide est offerte sous forme de crédit préférentiel (sans intérêt), afin de soutenir le secteur de l’éducation en Tunisie, a précisé le ministre rappelant l’importance de cette coopération bilatérale dans les différents domaines. Pour sa part, l’ambassadeur italien a fait part de la disposition de son pays à accroitre le soutien au profit de la Tunisie dans plusieurs secteurs notamment de l’éducation et du sport.

Il a proposé à cette occasion un soutien pour enseigner la langue italienne dans les lycées et les écoles à travers l’organisation des journées d’études italiennes, la création des clubs facilitant l’apprentissage de la langue italienne au profit des jeunes, en plus de l’organisation des matchs de football entre des établissements éducatifs tunisiens et italiens.

Le secteur de l’éducation représente une priorité pour la coopération tuniso-italienne, a-t-il ajouté. Une enveloppe de 17 millions euros est mobilisée pour le soutien du secteur de l’éducation et à la lutte contre le décrochage scolaire, la création des sociétés, l’accompagnement des jeunes et des femmes ainsi que les personnes à besoins spécifiques afin de les intégrer dans le marché du travail, a ajouté l’ambassadeur.