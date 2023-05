Le ministre de l’Economie et de la planification, Samir Saied, a invité les sociétés d’investissement et les fonds émiratis à participer à la “Conférence internationale sur l’investissement” qui sera organisée en Tunisie, début novembre 2023.

Lors d’une rencontre tenue le 19 mai à Tunis, avec l’ambassadeur des Emirats arabes unis en Tunisie, Imen Ahmed Sallami, il a indiqué que cette rencontre sera l’occasion de prendre connaissance des projets prévus dans le cadre du plan de développement (2023-2025) et qui seront réalisés dans le cadre d’un partenariat public – privé.

Il a fait part, aussi, de la disposition de son département et de l’ensemble de structures de l’investissement, à apporter le soutien et l’accompagnement nécessaires aux investisseurs émiratis et à travailler pour surmonter les obstacles potentiels.

Il a estimé, par ailleurs, qu’il est nécessaire de reprendre les négociations sur le projet de “Sama Dubaï”, au vu de son importance et de sa rentabilité économique pour les deux parties.

Pour rappel, ce mégaprojet sportif et urbain devant être réalisé sur les Berges du Lac de Tunis, par le groupe émirati Bukhatir, est bloqué depuis plus de 10 ans.

En outre, Saied a passé en revue les réformes engagées par la Tunisie, en vue d’améliorer davantage le climat des affaires, soulignant l’existence de réelles opportunités d’investissement et de coopération, notamment dans les secteurs des TIC, de la recherche et de l’innovation, des industries pharmaceutiques, des services de santé, des industries agroalimentaires…