Le projet de station d’épuration doté du traitement tertiaire des eaux usées à Siliana est entré en exploitation, lundi, après l’achèvement des travaux de réhabilitation et d’extension.

Financé par un prêt concessionnel de l’Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA), ce projet s’inscrit dans le cadre du projet d’amélioration de l’environnement des eaux dans les villes locales.

Dans un communiqué publié, lundi, la JICA a indiqué que les travaux de réhabilitation et d’extension de la station d’épuration ont permis l’augmentation de la capacité de traitement de la station de 2321 mètres cubes par jour à 7000 mètres cube par jour et l’amélioration de la qualité de traitement des eaux usées dans la station afin de préserver l’environnement dans la région.

Intervenant lors d’une cérémonie tenue, à cette occasion, la ministre de l’Environnement, Leila Chikhaoui, a salué l’achèvement des travaux de réhabilitation et d’extension de cette station d’épuration des eaux usées dans des délais relativement courts.

Elle a indiqué dans une déclaration à la correspondante de TAP dans la région, que d’autres projets similaires seront réalisés dans 8 gouvernorats (Jendouba, Béja, Zaghouan…) au cours des quatre prochaines années.

Chikhaoui a mis l’accent sur l’importance de l’exploitation des eaux usées dans l’agriculture et l’industrie, d’autant plus, que la Tunisie dispose d’une richesse importante, compte tenu du réseau de l ‘Office National de l’Assainissement (ONAS) crée depuis 1974.

D’un coût d’investissement de 22 millions de dinars, cette station d’épuration des eaux usées, première dans le Nord-Ouest de la Tunisie, à être dotée du traitement tertiaire des eaux usées.

Le Représentant Résident du Bureau de la JICA en Tunisie, UENO Shuhei, a avancé que “l’achèvement des travaux marque l’un des premiers résultats substantiels réalisés dans le cadre de ce projet.

Et de rappeler que la station d’épuration de Siliana est l’une des cinq stations qui ont bénéficié du financement de la JICA pour des travaux de réhabilitation et d’extension, à savoir : Siliana, Medjez El-Bab Jendouba, Tabarka et Beja, et ce dans le cadre du projet d’amélioration de l’environnement des eaux dans les villes locales.

” Ce projet vise aussi la réhabilitation et l’extension des réseaux d’assainissement dans dix gouvernorats : Béja, Jendouba, Siliana, le Kef, Bizerte, Zaghouan, Sidi Bouzid, Kasserine, Kébili et Sfax ” a-t-il dit.