L’association RECONNECTT a organisé, les 04 et 05 mai 2023 à Tunis, en partenariat avec Women in Data Science WiDS – Tunisia, la deuxième édition de la Conférence internationale des femmes tunisiennes en Data et en Intelligence Artificielle 2023.

Les journées étaient intenses mais inspirantes, une occasion unique pour des professionnels, des chercheurs, des étudiants de découvrir et d’échanger avec des femmes exceptionnelles dans des domaines variés, en Tunisie et dans le monde.

RECONNECTT avait invité un groupe d’étudiantes brillantes de toutes les régions, des grandes écoles d’ingénieurs tunisiennes et des écoles de commerce et gestion publiques.

Des intervenantes qui ont montré une très grande qualité, une maîtrise sans égal, une courtoisie, un sens d’engagement et une loyauté indéfectible envers leur pays, la Tunisie.

Tout au long des deux jours de la tenue de la conférence, des experts, venus de différents horizons avaient présenté les dernières avancées dans l’intelligence artificielle, son impact économique et les défis éthiques et sociaux qu’elle posait.

Un intérêt particulier a été accordé aux applications de l’IA et ses effets dans des domaines d’activités allant des sciences de la santé jusqu’à l’éducation et les ressources humaines, en incluant la recherche scientifique.

Un panel franc et sincère a été organisé sur la stratégie nationale tunisienne en IA, qui n’a toujours pas vu le jour hélas, une représentante du ministère était présente pour en parler.

Les panélistes ont réitéré l’urgence, et ont proposé un ensemble d’idées pour alimenter cette stratégie, RECONNECTT à travers ses experts et son réseau mondial dans le domaine et son futur “think tank” a proposé son aide.

La participation de l’UNFT et le discours d’ouverture de Mme Radhia Jerbi ainsi que ses questions à nos intervenantes tunisiennes et étrangères et ses réflexions étaient parmi les moments forts de cette conférence.

L’objectif principal à travers ces journées était d’inspirer différentes générations de femmes à étudier et à utiliser l’intelligence artificielle dans leurs domaines d’activité a été visiblement atteint de l’avis de tous les participants que nous remercions profondément pour leur confiance.

Nous remercions chaleureusement tous nos partenaires, les banques tunisiennes UBCI et BTE pour leur confiance et leur soutien, tous les médias tunisiens qui nous ont soutenu et notamment monsieur Hechmi Ammar, sans oublier l’organisation mondiale WIDS de l’Université américaine Stanford.

RECONNECTT vous donne rendez-vous pour la prochaine Édition en 2024.

Pour plus d’informations

https://www.widstunisia.org/ home