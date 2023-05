Une convention portant sur le développement d’un système informatique de gestion intégrée pour la poste tunisienne (ERP), a été signée jeudi, entre le ministère des Technologies de la Communication d’une part et le Groupe Inetum et ses partenaires d’autre part.

Ce projet s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie numérique nationale, notamment dans son axe relatif à la numérisation des institutions de l’Etat et de l’administration. Il vise à restructurer le système informatique de la Poste tunisienne et englobe une solution informatique intégrée pour gérer les domaines d’approvisionnement, de la comptabilité, des ressources humaines, du contrôle de gestion et de la maintenance. Il couvre également, la gestion des services postaux via interfaces, la gestion des relations avec les clients, la gestion et le suivi des projets…

Ce projet financé par la Banque africaine de développement (BAD), permettra de renforcer le rôle social de la Poste et sa contribution à l’inclusion financière dans le pays.

A cette occasion, le ministre des Technologies de la Communication, Nizar Ben Neji a souligné qu’il s’agit d’un projet stratégique visant à améliorer la gouvernance du secteur de la Poste pour renforcer son rôle aux niveaux central et régional, dans l’objectif d’améliorer les services fournis aux citoyens.

Inetum est une société de services et de solutions digitales, et un groupe international qui aide les entreprises et institutions à tirer le meilleur du digital flow (flux numérique). Présent dans plus de 27 pays, dont la Tunisie, le Groupe compte près de 27 000 collaborateurs et a réalisé en 2021, un chiffre d’affaires de 2,2 milliards d’euros.