Sous le titre “Exploitation et entretien des équipements sportifs, réalité et Solutions”, un colloque a été organisé ce mardi dans le commissariat régional de la Jeunesse et des Sports à Tozeur, avec la participation des structures régionales concernées ainsi qu’un certain nombre d’associations sportives, dans le but de présenter des propositions susceptibles de contribuer à la bonne exploitation de ces espaces et d’en assurer l’entretien périodique.

Le commissaire régional Taieb Zehi, a souligné dans ce contexte que les espaces sportifs sont construits par le ministère de la jeunesse et des sports, et sont ensuite remis aux collectivités locales pour les exploiter, et après un certain temps, ces espaces ont besoin d’entretien périodique que les associations sportives et les autorités locales ne peuvent assurer à elles seules.

Il a indiqué que ce colloque va proposer des solutions pour la bonne exploitation et la sauvegarde de ces installations ,que ce soit dans le cadre d’entreprises sociales ou par le renforcement du budget des collectivités locales.

Il a précisé que les problèmes que connait la région au niveau des infrastructures sportives sont notamment liés au manque d’équipements et d’installations ou à la lenteur de réalisation de projets sportifs comme la piscine olympique de Tozeur et le complexe sportif de Nefta.

En revanche, certaines associations ont estimé que le gouvernorat de Tozeur souffre d’un manque d’équipements et d’installations dans certaines spécialités, comme l’absence d’une piste d’athlétisme, d’autant plus que la région compte une grande association spécialisée dans ce sport.

Le commissaire régional à la jeunesse et aux sports a indiqué que la région comprend une dizaine de stades de football, dont un complexe intégré à Tozeur, qui est le complexe sportif Mohamed Tobmbari, et un complexe à Nefta en phase de construction, en plus des stades municipaux, des terrains de quartiers, des espaces sportifs au sein des établissements de jeunesse et des salles couvertes à Tozeur, Nefta et Déguèche, dont l’état est généralement satisfaisant, a-t-il estimé.