“Cette deuxième édition du Master International Film Festival (MIFF) de Yasmine Hammamet fête les cent ans du cinéma tunisien, et c’est aussi la première fois que la Tunisie est présente en compétition au Festival de Cannes, avec le documentaire de Kaouther Ben Hania, “Les Filles d’Olfa”. Et s’il n’est pas projeté ici en Tunisie, c’est que Cannes se réserve l’exclusivité mondiale absolue des films de sa sélection”, a noté le critique cinématographique français, Jacky Bornet, président de jury longs-métrages fiction de la 2ème édition du MIFF qui s’ouvre, samedi 6 mai et se poursuit jusqu’au 13 du mois.

La nouveauté de cette année, indique le directeur général du festival et président fondateur du MIFF, Mokhtar Ladjimi, est de célébrer le centenaire du 7ème art en Tunisie avec une programmation forte, riche et variée avec des projections “ciné beach”. Mais aussi donner plus de place aux jeunes avec la présence d’une section “mobile international film festival”.

Sans oublier les Panoramas, le Best of du cinéma tunisien et les journées ciné mémoire. Le tout autour de la Médina et un festival best of basé sur l’art spontané, pour donner une image multiculturelle… une image symbolisée cette année par une affiche originale conçue par l’artiste Yamen Berrhouma, autour du personnage légendaire “Boussaadia” représentant l’idée de tolérance, l’acceptation de l’autre et de dialogue entre les cultures et civilisations, a-t-il ajouté.

Avec comme invitées d’honneur, les actrices Dorra Zarrouk (Tunisie), Hela Sedki et Rania Youssef d’Egypte, cette édition rendra hommage à une pléiade d’hommes et de femmes de cinéma tunisiens lors de soirées spéciales : Dorra Zarrouk (actrice), Ferid Boughdir (cinéaste et critique), Salma Baccar (cinéaste) et Fethi Haddaoui (acteur). Deux hommages posthumes seront rendus à la mémoire de deux grandes figures disparues : Abdellatif Ben Ammar et Hichem Rostom.

Pour cette édition, ce sont 12 longs métrages de fiction qui ont été sélectionnés en compétition internationale officielle en provenance de 19 pays hormis la Tunisie, à savoir : Egypte, Chili, Iran, Turquie, France, Allemagne, Pays-Bas, Grèce, Croatie, Algérie, Belgique, Pays-Bas, Palestine, Burkina Faso, Italie, Colombie, Luxembourg, Mexique et Norvège.

Pour la compétition internationale de longs métrages documentaires, 6 films seront en lice de 10 nationalités hormis la Tunisie : Liban, Allemagne, France, Ouganda, Royaume-Uni , USA, Argentine, République tchèque, Norvège et Slovaquie.

La compétition internationale courts métrages de fiction réunit une sélection de 12 oeuvres représentant 11 pays hormis la Tunisie : Chine, Grèce, Egypte, Syrie, Pologne, Irak, Brésil, Turquie, Maroc, Royaume-Uni et Somalie.

Hors compétition, la sélection officielle a retenu dans la section “Panorama longs métrages” 13 films tunisiens. Panorama courts métrages offrira à voir 12 films de Tunisie et 5 autres dans la section “Panorama longs métrages documentaires”.

Trois autres sections sont au programme : le “Best of cinéma tunisien” (5 films), “court métrage ciné beach” (12 films de Tunisie) et “Ciné mémoire” (12).

Au programme pédagogique, figurent des master class et panels autour notamment de “La Création de musique originale de films”, et un “Focus sur le cinéma latino américain” dès lors que le MIFF présente cette année un important panorama de la production récente de films de l’Amérique latine. Sera présent notamment le réalisateur vénézuélien Atahualpa Lichy, connu pour sa contribution à la création de la Quinzaine des Réalisateurs, sélection parallèle du Festival de Cannes.