La cinquième édition de Gabes Cinema Fen a été clôturée mardi 2 mai par l’annonce du palmarès avec 5 prix aux lauréats de cette édition 2023 qui a commencé le 27 avril dernier et ayant offert pendant six jours des lieux de rencontre et de dialogue où se sont côtoyés cinéma, art, vidéo et réalité virtuelle.

Ci-après le palmarès de la cinquième édition du festival Gabès Cinéma Fen :

Prix du jury longs-métrages : “Geology of separation” de Yosr Gasmi et Mauro Mazzocchi

Mention spéciale du jury longs-métrages: “The Tedious Tour of M.” de Hend Bakr

Prix du jury courts-métrages : “Three disappearances and a song” de Nadia Ghanem

Mention spéciale du jury courts-métrages : “I’ve known rivers” de Saif Fradj et Esraa Elfeky

Prix ” hackhaton VR ” meilleur film : “wled tesaa” de Chourouk Bedhiafa, Alaeddine Hamouda et Amina Dhaou.