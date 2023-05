La ville de Gabès accueille le festival Gabes Cinema Fen (GCFEN), rendez-vous annuel dédié aux films issus du monde arabe et de la diaspora, qui se déroule du 27 avril au 2 mai 2023 à l’espace l’Agora.

Le correspondant de la TAP à Gabès a constaté une grande dynamique culturelle dans la région qui est actuellement une destination privilégiée pour les célébrités dans le domaine du 7ème art.

Dix ans après sa sortie en 2013, le film de fiction “Bastardo” de Nejib Belkadhi sort dans une nouvelle version “Director’s cut, de Bastardo”. Une version avec des scènes inédites, a été projetée en avant-première dans le cadre de Gabes Cinema Fen en présence du réalisateur et l’équipe artistique.

Des artistes comme Abdelmonem Chouayet, Lobna Noomene, Taoufik El Bahri et Chedli Arfaoui sont à l’affiche. Le film tourne autour de Mohsen, alias Bastardo, trentenaire vivant dans le rejet de son quartier pauvre, qui voit sa vie changer le jour où il installe un relais de téléphone mobile sur son toit.

Bastardo s’était distingué dans plusieurs festivals internationaux, dont le Toronto International Film Festival. Sa sortie en salles est prévue prochainement.

Ce film est sélectionné dans la section “Séances spéciales” qui présente deux autres fictions tunisiennes, Ashkal de Youssef Chebbi et Under The fig Trees.

Une sélection de vingt-deux films est au line-up de la compétition officielle dont 10 longs métrages (fictions, docu-fictions et documentaires) et 12 courts métrages. La plupart des films en compétition sont des coproductions de 2022 entre plusieurs pays.

Dans cette sélection figurent trois films produits en 2023 dont un long-métrage documentaire (153’) coproduit avec la France – Géologie de la Séparation de Yosr Gasmi et Mauro Mazzocchi.

Dans la section des courts figurent un film d’animation, A Toi de Wafa Lazhari 18’), et un film expérimental, ” J’ai connu des rivières de Saif Fradj et Esraa ElFeky (18’) coproduit avec l’Egypte.

Gabes Cinema Fen se veut une occasion où la réalité virtuelle est un pont entre découvertes, rêves et imaginaires qui relient le film, l’image, le son et la technologie. Le festival propose quatre sections Art Vidéo, Réalité Virtuelle, Cinéma et Art.

Quatre films sont présentés au rendez-vous annuel “Hackathon VR” qui est un projet collaboratif ce création de films en VR, organisé avec des étudiants de l’ISAM Gabès (Institut supérieur des arts et Métiers).

La section Cinéma propose une compétition dédiée aux productions arabes.

La section Art vidéo présente notamment une projection de vidéo sur la façade de l’Agora, en partenariat avec Dream City. Cette exposition de l’artiste Achref Bettaieb, sélectionné en 2022 dans la rubrique K Off, est le résultat d’une résidence artistique à Gabès offerte par l’association Focus Gabès.

K Off présente six artistes tunisiens dont Walid Ghezala, Malek Boukadida, Seif Fradj, Dorra Hichri, Hamza Madfai et Elma Riza qui est installée à Berlin.

La “Rétrospective Nariman Mari” présente une sélection de quatre films de cette réalisatrice, monteuse, productrice algérienne.

Rappelons que l’édition précédente de GCFEN avait eu lieu du 6 au 12 mai 2022. Le cinéma, l’art vidéo et le VR sont au coeur de cette manifestation cinématographique qu’accueille, chaque année, la ville de Gabès au Sud-est de la Tunisie.

La question écologique et les problèmes de la pollution en lien avec l’industrie du phosphate, à Gabès, demeure au centre de la programmation. En collaboration avec les associations culturelles et environnementales de la région, GCFen oeuvre “à créer de nouvelles synergies qui fassent repenser la ville et ses enjeux par le biais de l’Art”.