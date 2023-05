“Lutter ensemble contre la crise énergétique et climatique”, tel est le thème des 15èmes journées écoconstruction et innovation, qui se tiendront les 3 et 4 mai 2023, au siège de l’UTICA à la cité El Khadhra.

Des conférences et débats sur les solutions innovantes et concrètes écoconstruction, et d’éco-gestion du bâtiment et de l’habitat auront lieu dans le cadre de ces journées et ce parallèlement à l’organisation du Salon annuel écoconstruction. Ce salon, lancé depuis 2008, fait l’objet d’un intérêt grandissant au fil des années auprès des intervenants du secteur du bâtiment (professionnels, architectes, ingénieurs, constructeurs, promoteurs, artisans, industriels).

L’évènement, organisé par Invest Consulting N.A, société de services de l’immobilier en Tunisie, réunira des professionnels de l’immobilier et plusieurs experts de la construction qui débattront notamment, des différentes orientations en matière de bâtiment High Tech, notamment avec le recours aux nouveaux produits écologiques locaux.

Il s’agit particulièrement, des solutions de construction adaptées à la crise énergétique et celle du réchauffement climatique et des questions relatives aux matériaux écoconstruction disponibles en Tunisie, à l’auto-construction et la gestion durable des ressources, aux normes et réglementations et au financement vert et écologique.