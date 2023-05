La 15ème édition du Salon de l’écoconstruction et de l’innovation se tiendra, les 3 et 4 mai, au siège de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA) sous le thème “Lutter ensemble contre la crise énergétique et climatique”.

Organisé depuis 2008 par la société de prestations de services ” Invest Consulting “, ce Salon propose des solutions innovantes et concrètes d’écoconstruction et d’éco-gestion du bâtiment et de l’habitat.

Il consiste en un espace informatif, participatif, interactif et d’exposition ainsi que des rencontres one to one et de partenariat dédiés au green buildings.

Y prendront part à cette manifestation des professionnels de l’immobilier (architectes, ingénieurs, constructeurs, promoteurs, artisans, industriels) et plusieurs experts afin de s’informer sur les différentes tendances du bâtiment High Tech, avec notamment le recours aux nouveaux produits écologiques locaux.

Ils débattront notamment des solutions de construction adaptées à la crise énergétique et au réchauffement climatique ainsi que des questions relatives aux matériaux d’écoconstruction disponibles en Tunisie, à l’auto-construction et la gestion durable des ressources, aux normes et réglementations et au financement vert et écologique.