Le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Saïed, et le directeur général et président du Conseil d’administration du Fonds arabe pour le développement économique et social (FADES), Mohamed Saad, ont signé, samedi 29 avril 2023 à Rabat (Maroc), un accord en vertu duquel le Fonds accorde à la Tunisie un financement de 16 millions de dinars koweitiens, soit 157 millions de dinars tunisiens.

Ce financement sera mobilisé pour la réalisation et la mise à niveau des routes classées à Béja, Jendouba, Le Kef et Nabeul, annonce un communiqué du ministère de l’Economie et de la Planification publié, dimanche 30 avril.

Les deux responsables ont également signé un accord de don de 3 millions de dinars qui serviront à l’acquisition d’équipements médicaux au profit du ministère tunisien de la Santé, ajoute la même source.

La cérémonie de signature s’est déroulée en marge des travaux des réunions annuelles des instances arabes qui se tiennent à Rabat du 28 au 30 avril 2023.

Samir Saïed a, à cette occasion, salué l’appui du Fonds au processus de développement économique et social en Tunisie depuis 1974.

Il a, dans le même cadre, réitéré la volonté de poursuivre la coopération fructueuse et le partenariat au cours des prochaines années.

En marge des travaux des instances arabes, Saïed a également eu un entretien avec Isaam Kourachi, secrétaire général chargé du financement des PME au sein du FADES, au cours duquel il a mis en exergue l’accord du conseil d’administration d’accorder un financement de 40 millions de dollars (environ 120 millions de dinars). Cette enveloppe sera consacrée à la souscription à des fonds d’investissement pour appuyer des PME.

Il a dans le même cadre loué la réaction positive du FADES et sa volonté de participer au financement de nouveaux projets présentés au profit du fonds tunisien d’investissement d’une valeur de 10 millions de dollars (30 millions de dinars). Cette enveloppe sera consacrée à la mise en place d’une ligne qui aidera ces entreprises à accéder au financement.

En marge des travaux des instances arabes, le ministre a participé aux travaux des conseils des gouverneurs des instances financières arabes, et s’est entretenu avec un nombre de ses homologues arabes, ainsi qu’avec des responsables d’institutions financières régionales et internationales qui participent à ces travaux.

Ces entretiens ont permis de mettre l’accent sur la volonté de la Tunisie de renforcer sa coopération économique avec ” tous les pays frères ” et avec ses partenaires financiers notamment en cette conjoncture mondiale difficile.