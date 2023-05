Le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) lance le vivier de jeunes talents, une nouvelle initiative visant à accroître la diversité en matière d’expérience et de solutions afin de résoudre la triple crise planétaire des changements climatiques, de la perte de nature, et de la pollution et des déchets.

Selon son site, le PNUE, en partenariat avec le programme des Volontaires des Nations Unies (VNU), recherche activement des personnes jeunes, passionnées et compétentes du monde entier qui pourront intégrer l’organisation et devenir les leaders de la protection de l’environnement de demain. Cette campagne de recrutement en ligne se termine le 15 mai 2023.

Le vivier de jeunes talents cible des professionnels de moins de 33 ans au début de de leur carrière, titulaires d’un diplôme de troisième cycle universitaire dans un domaine pertinent, possédant au moins trois années d’expérience pertinente, et passionnés par le travail au profit des peuples et de la planète. Son objectif est d’accroître la représentation de l’Afrique, de l’Asie-Pacifique, de l’Europe de l’Est, de l’Amérique latine et des Caraïbes au sein des effectifs du PNUE.

La première phase de cette initiative concernera 12 postes destinés à de jeunes professionnels qui seront recrutés selon les modalités associées aux Volontaires des Nations Unies spécialistes internationaux pour prendre part à des activités programmatiques spécifiques. Leur mission au sein du PNUE doit commencer en septembre 2023.

L’engagement initial portera sur une période d’un an au siège du PNUE à Nairobi, au Kenya, durant laquelle les recrues auront accès à programmes spéciaux de mentorat et de formation. Les personnes qualifiées doivent transmettre leur candidature depuis la plateforme des VNU entre le 1er avril et le 15 mai 2023.