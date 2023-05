L’Allemagne a arrêté, le 15 avril 2023, les trois derniers réacteurs nucléaires du pays, mettant ainsi, fin à l’ère de la production d’électricité nucléaire, rapporte le réseau Clean Energy Wire (CLEW).

La sortie du nucléaire est “un processus controversé et hautement politisé qui a pris plus de deux décennies et prendra encore plusieurs décennies avant d’être complètement achevé”, commente le réseau.

La crise énergétique européenne qui a suivi la guerre de la Russie contre l’Ukraine a accordé à la technologie du nucléaire une dernière prolongation de trois mois pour soutenir la production d’électricité et a provoqué un tollé de dernière minute chez les partisans de cette technologie.

Ceux-ci estiment que l’élimination est inopportune et présente davantage de défis en matière de sécurité énergétique et de réduction des émissions.

Cependant, le gouvernement allemand a décidé de procéder à la sortie du nucléaire comme prévu après la fin de l’extension.

L’avenir de l’énergie nucléaire dans le pays est désormais susceptible d’être dominé par le processus long et ardu de démantèlement de tous les réacteurs du pays et de décision sur un dépôt final où les déchets radioactifs pourront être stockés pendant des milliers de générations.

Selon le ministre allemand de l’environnement, Steffi Lemke, “la suppression progressive ne mettrait pas en danger la sécurité de l’approvisionnement en électricité en Allemagne ou dans d’autres pays”.

“La fin de l’énergie nucléaire rendra finalement le pays plus sûr”, estime-t-il , relevant, cependant que malgré la fin de la production d’énergie nucléaire en Allemagne, le risque d’accidents nucléaires demeure en raison du parc de réacteurs vieillissant dans les pays voisins et des menaces auparavant “impensables” telles que le sabotage ou les dommages liés à la guerre aux réacteurs en Ukraine, a déclaré Lemke.

L’industrie des énergies renouvelables a salué l’achèvement de la sortie du nucléaire, déclarant que l’éolien et le solaire sont prêts à remplacer les réacteurs.