Une enquête sur la propriété industrielle vient d’être lancée par les ministères de l’Industrie et de l’Enseignement supérieur et l’INNORPI, a fait savoir, mercredi 26 avril 2023, le département de l’Industrie.

Cette enquête s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par les deux ministères et l’INNORPI pour collecter des données sur les connaissances des entreprises en matière de propriété industrielle (PI) ainsi que sur leurs besoins en matière de formation, afin de pouvoir renforcer le système de PI en Tunisie.

L’objectif est de déterminer le type de formation en PI nécessaire pour renforcer l’incidence des brevets, optimiser le système de la propriété industrielle et soutenir l’entreprenariat et l’employabilité qui ont un impact considérable sur l’économie du pays en termes de productivité et d’innovation.

Cette enquête servira de base pour une action portant sur l’insertion d’un cursus universitaire relatif à la propriété industrielle entamée par les deux départements en collaboration avec l’INNORPI et avec l’appui du projet “Croissance Qualitative pour l’Emploi” (CQE), mis en œuvre par la GIZ en partenariat avec le ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie.

Cette action s’inscrit dans le cadre de l’implémentation de la stratégie industrielle et de l’innovation à l’horizon 2035, plus précisément son levier B intitulé “Encourager l’innovation et favoriser les transitions numérique, énergétique et écologique de l’industrie” ayant retenu, parmi ses axes stratégiques, le soutien de l’innovation à fort potentiel et collaborative.

Les entreprises intéressées pour participer à cette initiative sont invitées à remplir le questionnaire en ligne disponible sur le lien suivant :

https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdhaiw5Az6…/viewform…

Le questionnaire est ouvert jusqu’au 31 mai 2023.