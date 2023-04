La première édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) a eu lieu en 1957. Alors que la 34ème édition est prévue cette année en Côte d’Ivoire, et ce du 13 janvier au 11 février 2024.

Pour cette occasion, les spéculations vont déjà bon train qui va l’emporter la prochaine CAN, ou du moins quelles sont les équipes favorites.

En attendant, voici la liste complète des pays ayant soulevé la CAN, dominée cela dit par quatre pays, à savoir l’Egypte, le Cameroun, le Ghana et le Nigeria.

Ainsi, les Pharaons d’Egypte, avec sept trophées, dominent le classement des sélections les plus titrées du continent (1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008 et 2010).

A deux longueurs (5), on trouve les Lions Indomptables du Cameroun : 1984, 1988, 2000, 2002 et 2017. En troisième position se classe les Blacks Stars du Ghana, avec quatre victoires (1963, 1965, 1978 et 1982). Le Nigeria arrive 4ème au classement avec 3 victoires (1980, 1994 et 2013).

Les Léopards de Zaïre (actuelle RD Congo), les Fennecs et les Eléphants de Côte d’Ivoire ont soulevé chacun deux fois la CAN, à savoir 1968 et 1974 pour les Zaïrois/Congolais, 1990 et 2019 pour les Algériens, et 1992 et 2015 pour les Ivoiriens.

Et pour finir, les pays suivants ont remporté la CAN une fois : la Tunisie, le Maroc, la Zambie, l’Afrique du Sud, le Congo-Brazzaville, le Soudan et l’Éthiopie.

Maintenant, est-ce qu’à travers ce classement on peut prévoir qui remportera la prochaine édition ? Pas si sûr, car plusieurs paramètres rentrent en jeu, notamment l’entraîneur, la forme des joueurs évoluant dans les championnats étrangers, les primes des joueurs…