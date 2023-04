Amen bank vient de publier ses indicateurs d’activité relatifs au 1er trimestre 2023, les crédits à la clientèle, nets des provisions et d’agios réservés, sont passés de 6 383,9 millions de dinars à fin mars 2022 à 6 855,6 millions de dinars à fin mars 2023, enregistrant ainsi une progression de 471,7 millions de dinars ou 7,39%.

Les dépôts et avoirs de la clientèle se sont établis à fin mars 2023 à 7 196,2 millions de dinars, soit une progression de 672,3 millions de dinars ou 10,31% par rapport au 31 mars 2022.

Les ressources longues, provenant des emprunts et ressources spéciales, ont atteint 758,1 millions de dinars enregistrant ainsi une baisse de 15,29% par rapport au 31 mars 2022.

Les produits d’exploitation bancaire ont enregistré une augmentation de 44,3 millions de dinars ou 19,37% par rapport à fin mars 2022.

Les charges d’exploitation bancaire ont enregistré une hausse de 30,3 millions de dinars ou 27,73% par rapport à fin mars 2022.

Le Produit Net Bancaire a atteint 133,4 millions de dinars à fin mars 2023 contre 119,4 millions de dinars pour la même période de 2022, soit une hausse de 11,72%.

Le coefficient d’exploitation a atteint 36,87% à fin mars 2023 contre 38,22% pour la même période de 2022, soit une amélioration de 135 points de base.

AMEN BANK a conclu un partenariat avec les Magasins Aziza, qui est l’une des chaînes de distribution les plus importantes en Tunisie.

Ce partenariat vise à renforcer la proximité entre AMEN BANK et ses clients, en leur proposant une solution de paiement mobile 100% Tunisienne et une expérience d’achat simple, rapide et accessible à tous.

Dans ce cadre, AMEN BANK propose des offres promotionnelles spéciales aux clients utilisant AmenPay, pour effectuer des achats dans tous les magasins AZIZA.