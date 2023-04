-L’organisation internationale pour la protection des enfants de la Méditerranée a programmé l’organisation de 25 ateliers de sensibilisation au profit des enfants et des étudiants (tranche d’âge entre 6 et 26 ans) sur les changements climatiques pour les inciter à rationaliser la consommation de l’énergie et de l’eau au quotidien, et ce dans les établissements éducatifs et les maisons de jeunes, selon la présidente de l’organisation, Rim Belkhediri.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Belkhedhiri a indiqué que les ateliers, qui ont démarré en janvier 2023, se poursuivront jusqu’au mois d’octobre 2023 dans les différents gouvernorats de la république.

Elle a souligné que l’association a touché l’interaction de nombreux enfants après l’organisation d’un certain nombre d’ateliers de sensibilisation au profit des jeunes, dans lesquels les concepts du changement climatique, la préservation de l’environnement et la rationalisation de la consommation d’eau et d’énergie au quotidien ont été expliqués aux enfants participants.

Ces ateliers ciblent aussi les étudiants étant donné qu’un nombre d’ateliers seront organisés dans les établissements d’enseignement supérieur dans les universités de la Manouba et de Carthage, portant essentiellement sur la rationalisation de la consommation de l’eau dans le cadre du stress hydrique que connait la Tunisie.