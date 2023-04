La ministre de l’Environnement, Leila Chikhaoui Mahdaoui, a appelé les boulangeries à ne plus utiliser les sacs en plastiques, polluants de l’environnement et nocifs à la santé de l’être humain et à les remplacer par des sacs en tissu, dans le but de mettre fin à la pollution et de renforcer la transition écologique.

Dans une déclaration à l’agence TAP, en marge d’une visite mercredi au gouvernorat de Kairouan, la ministre a insisté sur la nécessité de consentir des efforts afin de réduire l’utilisation des plastiques et des produits à usage unique et de développer les politiques et les comportements ainsi que les modes de consommation et de production, soulignant la nécessité d’appliquer la loi à tous les locaux sans exception.

Elle a fait savoir que le décret gouvernemental n°32 publié le 16 janvier 2020 a été mis en application dans les grandes surfaces commerciales et les pharmacies, ajoutant que le département ministériel de l’environnement se penche actuellement sur l’application de ce décret en collaboration avec les ministères du Commerce, de l’Intérieur, de la Santé et de l’Industrie dans toutes les boulangeries.

La ministre a présidé au cours de cette visite une campagne de distribution de 1000 sacs en tissu amis de l’environnement à un nombre de boulangeries dans la ville de Kairouan.

A cette occasion, une campagne de sensibilisation a été menée à l’école primaire ” Assouar “, sur les effets néfastes des déchets plastiques et des déchets légers jonchés dans l’environnement, parallèlement à des campagnes de propreté devant le lycée ” Dar El Amen, à la place ” Ouled Farhane et aux alentours de la Mosquée ” OKba “, à l’initiative de la section scout à Kairouan, la chambre économique internationale et le croissant rouge tunisien.

La ministre s’est enquise du projet pilote de compostage des engrais substantiels au marché de gros de Kairouan, projet constitué en unité de production des engrais substantiels à travers le recyclage des déchets des fruits et légumes.

Ce projet a été réalisé en partenariat entre la municipalité de Kairouan et l’Agence de coopération internationale allemande (GIZ), moyennant une enveloppe de 200 mille dinars.

La ministre a présidé une séance de travail consacrée à la situation environnementale dans la région et au suivi des projets programmés à l’instar du parc urbain dans la région d’Elminchia , d’un coût de 4 MD. Le but étant d’éradiquer la pollution et de détruire les déchets éparpillés et les décharges anarchiques des déchets et des margines.

La ministre a souligné la nécessité de prendre toutes les mesures nécessaires pour alléger les effets de la pollution sur l’environnement et les citoyens.