La 37ème édition de la Foire internationale du livre de Tunis (FILT), prévue du 28 avril au 7 mai 2023, est placée sous le thème “Volez … par les ailes du livre”.

Au cours d’une conférence de presse, organisée dans la soirée de mardi 18 avril à la Cité de la culture, le comité d’organisation a dévoilé le programme complet de cette 37ème édition, en plus de la short list des prix littéraires (6).

L’annonce des œuvres lauréates ainsi que des prix de l’édition (2), aura lieu au cours d’une cérémonie qui sera organisée à l’ouverture de la foire.

Le palais des expositions du Kram accueillera 330 exposants issus de 22 pays pour cette édition qui célèbre les 41 ans de création de ce rendez-vous littéraire d’envergure.

Zahia Jouirou, universitaire et chercheuse, est la première femme à diriger la foire depuis sa création. La directrice, qui est également à la tête de l’Institut de traduction de Tunis, a annoncé que la foire sera organisée, à partir de 2024, dans un autre espace, plus adapté à ce genre de manifestations, qui sera choisi par le ministère des Affaires culturelles.

L’Irak sera l’invité d’honneur de cette édition, alors que la Russie et l’Italie y seront présentes pour la première fois dans l’histoire de la foire. La Syrie y fera également son come back, après une absence de plusieurs années.

Une importante délégation sera présente au pavillon irakien. Les salles qui abriteront une partie des activités culturelles seront baptisées aux noms de villes irakiennes : Babylone, Bagdad, Tigre et Euphrate.

Un hommage sera rendu à feu Béchir Ben Slama (1931-2023), qui fut à l’origine du lancement de plusieurs manifestations, culturelles et artistiques, à l’instar de la Foire internationale du livre de Tunis.

Plus de 100 manifestations seront organisées tout au long des 10 jours de l’édition, à raison de 10 activités par jour. Le programme culturel sera axé sur des questions d’actualité avec un focus spécial sur l’évolution des supports de lecture et l’orientation internationale vers la numérisation. Le développement durable, les questions environnementales et les médias seront également au cœur des conférences prévues.

Six gouvernorats sont présents au programme culturel de la foire qui s’ouvre sur les productions littéraires régionales des créateurs (cinq créateurs de chaque région) et les habitants parmi les élèves et le grand public de ces villes (Tataouine, Kasserine, Jendouba, Mahdia, Manouba et Zaghouan).

Plus de 300 manifestations, issues de 18 pays, sont également au menu du programme spécial enfants qui aura la Lettonie comme invité d’honneur.

Littérature, contes, spectacles, danse, théâtre et cinéma sont au line-up de ce programme parallèle, en présence de pays comme la Corée du Sud, l’Indonésie et la Bulgarie.

La grande nouveauté pour le public enfantin est une dictée en arabe qui sera organisée en partenariat avec l’Association de la foire du livre pour enfants de Sfax.

Plus de 400 candidatures sont parvenues au FILT 2023. Le comité d’organisation a fait savoir que le nombre des exposant (330) pour cette année a connu une évolution par rapport à l’édition précédente (210).

Les participants ne seront autorisés à exposer que des ouvrages publiés à partir de 2018, ont annoncé les organisateurs qui ont fait le choix de ne présenter que les nouvelles publications parues après cette date.

Il a été également annoncé que la liste des titres exposés sera conforme au règlement qui stipule de ne présenter que les titres annoncés par chaque exposant. Le règlement intérieur de la foire s’appliquera ainsi à tous les exposants sans exception, a-t-on précisé.

Cette nouvelle orientation sera adoptée en raison des pratiques de certains exposants, lors des éditions précédentes, qui ne se conformaient pas à la liste préliminaire présentée avant le début de la foire.

Les visiteurs auront un accès plus facile aux livres exposés dont le nombre total est de 500 milles titres. Une application sera installée à l’entrée des halls en vue de les aider à trouver les ouvrages qui les intéressent.

Le FILT est organisé par le ministère des Affaires culturelles représenté par l’Etablissement national pour la promotion des festivals et des manifestations culturelles et artistiques. Il prévoit des partenariats avec plusieurs institutions culturelles tunisiennes, comme la BNT, le TICDCE, aussi bien qu’arabes comme l’ASBU qui s’assoie pour la première fois à la foire, -en tant que partenaire médiatique-, et l’Institut du patrimoine de Sharjah (aux Emirats arabes Unis).