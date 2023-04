Près de 346 éleveurs et éleveuses ont bénéficié d’une session de formation innovante dans la chaîne de valeur du lait (FIL), dont 31% de femmes et 41% de jeunes, fait savoir la coopération allemande en Tunisie (GIZ), dans un communiqué publié dimanche 16 avril 2023.

Cette activité entre dans le cadre du projet “Innovations pour l’agriculture et l’agro-alimentaire” (IAAA), mandaté par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement, et mis en œuvre conjointement par l’Agence de promotion des investissements agricoles (APIA) et la GIZ.

D’après la dernière enquête menée, la formation FIL a aidé les éleveurs et les éleveuses à accroître la productivité de leurs vaches de plus de 23% par rapport à celle des éleveurs et des éleveuses non formés.

Ces journées de formation ont été organisées par les partenaires du projet FIL, acteurs dans la filière laitière, avec une synergie entre les secteurs public et privé.

Les partenaires du projet ont adopté l’approche FIL au sein de leurs services de conseil de terrain et ont réussi à respecter les standards de qualité de la formation.

Au total, 4 899 éleveurs et éleveuses ont été formés depuis le début du projet IAAA, avec une forte intégration des femmes (56%) et une inclusion remarquable des jeunes (48%).