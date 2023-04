Archivart invite les passionnés d’art, le 16 avril 2023, à la découverte de l’exposition personnelle de l’artiste visuel Mohamed Ben Soltane ‘Soul Fantasy’. “Au monde mystérieux des âmes incarnées, s’accorde le monde imaginaire de l’artiste Mohamed Ben Soltane où il réinvente le dialogue entre deux lieux qui l’habitent.

Porté par un nouveau souffle, Ben Soltane continue à faire danser sa ligne en traversant allègrement les frontières et en cultivant de nouvelles métamorphoses. Un monde fascinant de scènes et de personnages peuplent l’exposition ‘Soul Fantasy’, un voyage épique ouvert à l’interprétation.

Basé entre deux rives, Montréal et Tunis, Mohamed Ben Soltane (né en 1977 à Tunis) débute son parcours en tant qu’artiste et commissaire d’expositions dont les travaux ont été exposés à l’international. Il considère l’art et la culture comme un champ critique décisif et un territoire de libre création. Son travail oscille entre ces deux pôles.

Lorsqu’il décrit son art, Ben Soltane considère qu’il est essentiel que les figures et personnages qu’il crée soient toujours ouverts à l’interprétation du spectateur. Bien qu’il préfère le plus souvent travailler avec de l’acrylique sur toile, il aime aussi expérimenter avec des croquis et divers autres matériaux.

Actuellement, Ben Soltane occupe le poste de coordinateur des expositions de MOMENTA Biennale de l’image à Montréal.