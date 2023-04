La Tunisie participera au salon libyen du transport et de la logistique “Libya transport and logistic expo”, qui sera organisé du 29 au 31 mai 2023 à la Foire internationale de Misrata (Libye), indique la Chambre de commerce et d’industrie de Sfax (CCIS).

Organisée par la CCIS en coordination avec la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Misrata, et la zone de libre-échange, cette édition constitue une occasion de rencontre directe avec les décideurs dans le domaine du transport et de la logistique.

Cette participation vise également à faire connaitre les services offerts par les sociétés tunisiennes sur le marché libyen et la mise en place d’un partenariat tuniso- libyen dans ce domaine.

Le programme comporte des rencontres entre les entrepreneurs et les hommes d’affaires ainsi que les décideurs.

Les secteurs ciblés concernent les agences de navigation, les agences de fret et du transport maritime, des compagnies d’aviation (commercial et de fret), les sociétés du transport terrestre des voyageurs et des marchandises, les bureaux douaniers, les sociétés de sous-traitance, les sociétés d’assurance, les sociétés d’électrification publique, les sociétés des signalisations routière et de sécurité, les centres de formation, les sociétés des technologies des informations et des systèmes électroniques, les sociétés de normalisation dans le domaine du transport et de la logistique, les agences automobiles et les agences de voyage…