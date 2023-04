ChatGPT réagit à l’appel pour un moratoire de la recherche sur l’intelligence artificielle : En tant que modèle de langage IA, je n’ai pas d’opinions ou de croyances personnelles. Cependant, je peux vous dire que les préoccupations soulevées par ces experts et dirigeants de l’industrie technologique ne sont pas nouvelles. Les risques et les considérations éthiques entourant le développement de l’intelligence artificielle sont un sujet de discussion depuis de nombreuses années.

L’appel à une pause dans la recherche sur l’IA plus puissante que ChatGPT 4 et la mise en place de systèmes de sécurité est compréhensible compte tenu des risques de mauvaise utilisation ou d’abus de l’IA. Il est crucial d’avoir des discussions sur l’impact de l’IA sur la société et d’élaborer des réglementations pour encadrer son développement. Cela peut aider à prévenir les effets négatifs de l’IA sur l’emploi, la démocratie et la vie privée.

Certaines affirmations des experts et des dirigeants qui appellent à un contrôle de l’IA incluent :

Yuval Noah Harari, l’auteur de Sapiens, se demande si nous devrions développer des esprits non humains qui pourraient un jour être plus nombreux, plus intelligents que nous, et nous remplacer.

Elon Musk, fondateur d’OpenAI, a déclaré que l’IA pourrait être “plus dangereuse que les armes nucléaires” si elle était utilisée de manière malveillante.

Yoshua Bengio, un pionnier canadien de l’IA, a exprimé des préoccupations quant à l’impact potentiel de l’IA sur les emplois, la vie privée et les droits de l’homme.

Sam Altman, PDG d’OpenAI, concepteur de ChatGPT, a reconnu être “un petit peu effrayé” par sa création si elle était utilisée pour de “la désinformation à grande échelle ou des cyberattaques”.

Les signataires de la pétition Future of Life Institute demandent la mise en place de systèmes de sécurité et de réglementations pour encadrer le développement de l’IA, afin de prévenir les perturbations économiques et politiques dramatiques qu’elle pourrait provoquer.

Certains experts en IA craignent que la technologie ne soit pas développée de manière éthique et responsable, ou qu’elle soit utilisée pour des objectifs malveillants ou contraires à l’intérêt général.

Ces préoccupations soulignent la nécessité d’une réflexion approfondie et d’une réglementation pour encadrer le développement de l’IA, afin d’en maximiser les avantages tout en minimisant les risques.

_Nota: Les textes de la rubrique “Ramadan By ChatGPT” sont générés par l’IA ChatGPT à partir d’un plan de rédaction et des requêtes de notre équipe. Nous effectuons une validation globale et nous nous efforçons de minimiser les erreurs éventuelles autant que possible.