L’ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique (USA) à Tunis, Joey Hood, a souligné, vendredi 31 mars 2023, lors d’une rencontre avec le ministre tunisien de l’Economie et de la Planification, Samir Saïed, que son pays est disposé à poursuivre son soutien à la Tunisie dans son processus de réforme aux niveaux bilatéral et multilatéral, surtout pour ce qui concerne les négociations avec le Fonds monétaire international (FMI).

Hood réaffirme l’attachement de l’administration Biden à développer davantage et à diversifier les relations bilatérales avec la Tunisie.

De son côté, Saïed a présenté au diplomate américain les grands axes du Programme national des réformes mis en œuvre récemment par le gouvernement tunisien, soulignant la corrélation entre les dimensions économiques et sociales dudit programme, sans perdre de vue des réformes et des autres mesures liées à l’amélioration du climat de l’investissement et des affaires.

Cité dans communiqué de son département, il a fait état de la portée du soutien des partenaires de la Tunisie dans son programme de réformes surtout par les Etats-Unis.

Dans le même ordre d’idées, Saïed a souligné la volonté de la Tunisie de tirer profit de l’expertise de l’Agence américaine de financement pour le développement international (DFC) dans l’appui aux start-up.

Il a recommandé de renforcer davantage les programmes de coopération dans de nombreux secteurs à l’instar du tourisme alternatif et de l’artisanat, avec la possibilité de contribuer à l’impulsion des programmes visant le renforcement des capacités économiques et de l’initiative privée en faveur des couches sociales les plus vulnérables.

Saïd a évoqué les opportunités réelles qui s’offrent aux deux pays pour asseoir une coopération fructueuse, voire la résolution des problèmes liés aux changements climatiques, la sécurité alimentaire, les énergies renouvelables, la recherche et l’innovation technologique et le développement régional, outre l’ouverture sur la société civile à travers l’appui de l’Agence américaine de la coopération internationale (USAID).