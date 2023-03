Le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche a décidé, vendredi, d’interdire provisoirement certains usages de l’eau et d’imposer un système de rationnement conjoncturel afin de faire face à la pénurie hydrique actuelle dans le pays. Ces mesures de restriction resteront en vigueur jusqu’au mois de septembre 2023, a précisé le ministère. Elles interviennent suite à la persistance de la sécheresse des années consécutives, ce qui a entraîné une baisse sans précédent des niveaux des barrages dans le pays. Il sera ainsi, interdit d’utiliser l’eau potable distribuée par les réseaux de la Société Nationale d’Exploitation et de distribution des Eaux (Sonede) à des fins agricoles, d’irrigation, de nettoyage des espaces publics et de lavage de voitures. Le ministère a, par ailleurs, fait savoir qu’un système de quotas conjoncturel sera mis en place au niveau de l’approvisionnement en eau potable de la part de la Sonede pour tous les utilisateurs et jusqu’à la date mentionnée précédemment.

Les agents de la Sonede et les agents dûment assermentés et habilités à préserver le domaine public hydraulique relevant du ministère de l’agriculture ainsi que les officiers de la police et de la garde nationale seront chargés de veiller au respect de ces mesures, conformément aux dispositions de l’article 156 du code des eaux. Les contrevenants seront passibles des pénalités prévues notamment par ce code et notamment son article 158 ainsi que par le décret gouvernemental n° 2017-157 du 19 Janvier 2017, portant approbation du réglement des abonnements à l’eau potable, a averti le département de l’agriculture.