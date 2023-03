L’événement IEG (Italian Exhibition Group) sur les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique, qui s’est déroulé au Rimini Expo Center en Italie, a été un grand succès. La fréquentation totale a doublé par rapport aux éditions précédentes, avec une augmentation significative de la participation étrangère. Le salon a attiré plus de 600 marques, dont 28% étaient étrangères, et a vu la présence de plus de 300 acheteurs étrangers venant d’Afrique, d’Europe, d’Asie, du Moyen-Orient et d’Amérique latine.

Le salon a présenté des produits et des technologies pour les secteurs solaire, photovoltaïque, éolien et hydrogène, ainsi que des technologies et des services pour l’efficacité énergétique et le stockage dans l’industrie et le bâtiment. Il y avait également des espaces dédiés à la mobilité électrique et durable, ainsi qu’à la construction durable.

La surface d’exposition a également doublé par rapport aux éditions précédentes, avec 12 halls et six espaces d’exposition thématiques. L’événement a confirmé le rôle d’IEG en tant que catalyseur communautaire pour le monde de la transition énergétique.

Le salon a été soutenu par le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale et l’Agence Commerciale Italienne, avec plus de 23 associations internationales. L’événement a confirmé à quel point le Made in Italy est à l’avant-garde dans ce secteur et à quel point l’Italie est attrayante pour les producteurs étrangers.

Le salon, tenu pour la première fois sans la présence simultanée d’Ecomondo, a dépassé les attentes, attirant des participants nationaux, européens et non européens, ainsi que les principaux leaders du marché de tous les secteurs et une expansion significative des chaînes d’approvisionnement.