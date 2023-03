L’Union sportive monastirienne, l’un des plus anciens clubs tunisiens, fête, cette année, son centenaire (17 mars 2023).

Aujourd’hui, grâce à la sollicitude particulière dont il bénéficie après des fils de la capitale du Ribat, ses supporters et l’appui des hommes d’affaires originaires de la région, le club s’est distingué aux plans national et continental et se présente désormais comme un sérieux prétendant aux titres qu’il dispute au football comme au basket-ball.

Dans sa lecture de l’histoire et de la situation actuelle du club, le président de l’US Monastir, Ahmed Belli, a affirmé que “la formation monastirienne a vu les ambitions de ses supporters croître et le club mis sous les projecteurs pour ses exploits locaux et continentaux”.

“L’USMo a fait un bond qualitatif cette saison, notamment dans sa section basket-ball, et s’est positionné en tant que prétendant au sacre pour ne plus se contenter de jouer les play-out”, a-t-il renchéri.

Côté football, selon Belli, “le club entend disputer les premières places au championnat de la Ligue 1 de football professionnel, jouer les tours avancés en coupe de la CAF et négocier sérieusement la prochaine coupe arabe”.

Pour Ahmed Belli, le secret du succès de l’Union monastirienne réside dans le soutien qu’elle a trouvé auprès de toute la famille du club qui a permis d’instaurer une certaine stabilité notamment financière.

Et le président d’ajouter : “depuis la saison 2018-2019 qui a vu la mobilisation des enfants du pays et une stabilité au niveau de la direction et de la barre technique du club, toutes les conditions étaient réunies pour lancer l’USMo dans une nouvelle ère”.

En 2019-2020, le club a remporté la coupe et la Supercoupe de Tunisie, bien que le budget de la section football ne dépasse pas les 2,6 millions de dinars, ainsi que le championnat de Tunisie de basket-ball avec un budget de 1,3 million de dinars seulement.

“Aujourd’hui, le club de la capitale du Ribat est devenu une destination de choix pour les joueurs désireux de jouer des titres à l’échelle nationale ou du continent”, ajoute Belli, indiquant que le club a signé quatre accords avec des clubs de Tanzanie, du Congo, de Côte d’Ivoire et de Libye pour y dénicher des talents.

S’agissant des techniciens qui se sont relayés à la barre technique de l’équipe première de football de l’USMo au fil des années, Belli a retenu Ameur Hizem, les frères Lotfi et Faouzi Benzarti, Lassad Jarda, Lotfi Rehaiem et Samir Jouili, assurant que tous ont laissé leur emprunte au sein du club et dans le sport tunisien.

Sur un autre plan, Ahmed Belli semble convaincu de l’importance d’élargir la sphère des disciplines que renferme le club, notamment en rétablissant la section handball, la natation, la lutte et l’haltérophilie.

L’idée de créer une section féminine de football est également d’actualité, mais elle demeure tributaire de la loi relative aux structures sportives, du fait que le manque des moyens financiers entrave la réalisation de ce projet.