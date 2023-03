Une enveloppe de 200 mille dinars a été allouée à la municipalité de Gafsa, dans le cadre du Programme national de la propreté et de l’esthétique de l’environnement, en vue de soutenir ses interventions et travaux en matière de propreté et des soins environnementaux sur le district communal.

A cet égard, un accord de partenariat a récemment été signé entre les deux parties, lequel stipule que la municipalité de Gafsa obtient la somme mentionnée, laquelle sera allouée aux opérations de collecte et de transfert des déchets ménagers.

La commune de Gafsa est la première municipalité dans le pays à avoir paraphé un accord de financement avec le Programme national de la propreté et de l’esthétique de l’environnement, initié par le ministère de l’Environnement, précise le secrétaire général de la municipalité de Gafsa, Mounir Arfa.