Le poète tunisien Adam Fathi est à l’honneur tout au long de l’année 2023, a annoncé l’Organisation arabe pour l’éducation, la culture et les sciences (ALECSO).

Cette annonce a été faite à l’occasion de la célébration de la 9ème session de la journée arabe de la poésie qui coïncide avec la journée internationale de la poésie, commémorée le 21 mars de chaque année.

L’ALECSO mettra également à l’honneur l’oeuvre de deux poètes disparus, le Qatari Ali ibn Saud al Thani et l’Irakienne Nazik Al Malaika. Le trio de poètes élu “Symbole de la culture arabe 2023” sera au coeur des manifestations culturelles dans les divers pays arabes.

La journée arabe de la poésie a été instaurée en 2015 à l’occasion du Congrès des ministres arabes de la Culture, à Riyadh, en Arabie Saoudite. Chaque année, un poète ou une école de poésie sont mis à l’honneur. La Journée s’accompagne par une série de manifestations culturelles et artistiques autour de la poésie.

L’UNESCO rappelle que la Journée mondiale de la poésie a été adoptée pour la première fois, en 1999, par la 30ème session de la Conférence générale de l’UNESCO, à Paris. L’organisation onusienne “célèbre l’une des formes d’expression et d’identité linguistique et culturelle les plus précieuses de l’humanité”.