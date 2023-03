La Tunisie présente le 3e rapport sur la Convention internationale des droits des personnes handicapées

L’ambassadeur de Tunisie et représentant permanent auprès de l’Office des Nations unies et des instances spécialisées à Genève, Sabri Bachtobji, a discuté, lundi 13 mars 2023, devant le Comité onusien des droits des personnes handicapées, le 3ème rapport de la Tunisie sur le suivi de l’exécution de la Convention internationale en la matière.

Dans son allocution prononcée au nom du ministre des Affaires sociales, Bachtobji a souligné que la Tunisie mise sur son capital humain et accorde une place importante aux personnes handicapées et à la garantie de leurs droits.

Dans ce cadre, il a passé en revue les principaux textes de loi, en harmonie avec la législation internationale, et qui garantissent les droits des personnes en général et les droits des handicapés en particulier.

” Ces acquis au profit des personnes handicapées ont été atteints grâce aux efforts communs entre les institutions de l’Etat et les composantes de la société civile avec l’appui des instances et organisations internationales spécialisées dans le domaine du handicap “, a-t-il indiqué.

Et d’ajouter: ” l’arsenal juridique tunisien a permis de réaliser des résultats positifs concrets comme la réduction du taux de handicap à la naissance et l’installation de 26 unités régionales de réhabilitation outre la création d’institutions spécialisées dans le domaine comme l’institut supérieur de l’éducation spécialisée, l’institut de santé et de sécurité au travail et le centre international de promotion des personnes handicapées “.

Bachtobji a ajouté que la politique tunisienne est basée sur l’Etat social qui garantit et protège toutes les catégories notamment celles aux besoins spécifiques comme les personnes handicapées soulignant que la nouvelle vision est en harmonie avec le processus de réforme engagé dans le pays et les orientations internationales visant la réalisation des objectifs de développement durable à l’horizon de 2030.

D’après Bachtobji, l’Etat tunisien œuvre à promouvoir l’inclusion économique des personnes handicapées et ce, à travers le programme spécifique de création de sources de revenus et l’attribution de 2% des postes d’emplois dans le secteur public à leur profit et ce, dans le cadre de la discrimination positive et du renforcement des droits économiques et sociaux de la société tunisienne.