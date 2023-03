Le cabinet britannique Brand Finance a organisé sa rencontre annuelle “Global Soft Power“, le 2 mars 2023, au cours de laquelle il a rendu public son classement 2023 des « nations les plus influentes du monde ».

Comme pour les précédents classements, l’Afrique ne compte aucune nation dans le Top 30, et les pays du continent ont leur majorité ont perdu en influence, rappelle agenceecofin.com.

Selon l’étude, ils affichent des régressions sur les 8 piliers du Soft Power : affaires et commerce, gouvernance, relations internationales, culture et traditions, médias et communication, éducation et science, populations et valeurs, puis avenir durable.

Cependant, à l’inverse de l’Afrique du Sud, de l’Egypte et du Maroc –qui dominent le classement africain-, d’autres pays ont progressé, à l’instar du Botswana, du Soudan, des Seychelles, de la RD Congo et du Sénégal.

A noter que la Tunisie occupe la 6ème place en Afrique et 83ème au niveau mondial.

Par ailleurs dans le monde, l’Ukraine (à cause de la Guerre contre la Russie) et les pays du Golfe (pour cause de la Coupe du Monde Qatar 2022) sont les grands gagnants du classement de cette année.

Voici le classement des 20 pays africains les plus influents du monde :