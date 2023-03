L’accélération des travaux de réalisation du projet de protection des villes de Zarzouna et Menzel Abderahmen (gouvernorat de Bizerte) contre les inondations, projet d’un coût total de 24 millions de dinars (MDT) a été au centre d’une séance de travail sectorielle tenue au cours de cette semaine au siège du gouvernorat, en présence des services régionales concernées.

Le projet a pour objectif de sécuriser les zones résidentielles et professionnelles des deux villes précitées ainsi que leurs périphéries, a indiqué le secrétaire général du gouvernorat de Bizerte, Faycel Jouini, lors de cette séance.

Il a dans ce sens souligné l’importance d’une mobilisation soutenue des efforts au niveau des structures étatiques et sociétales, en vue d’entamer la mise en œuvre technique du projet, phase programmée fin mars courant.

? noter que les travaux du projet de protection des villes de Zarzouna et Menzel Abderahmane englobent la réalisation de cours d’eau d’une longueur de 2,7 km dans chacune de ces villes, et l’aménagement d’un nombre de routes et d’ouvrages hydrauliques sur toute la trajectoire du projet.