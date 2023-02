Le programme d’accompagnement et de renforcement dans les domaines de l’adaptation aux changements climatiques et la gestion du cycle de projet dans les gouvernorats de Nabeul, Jendouba, Mahdia, et Bizerte a été lancé pour une durée de 3 ans.

Le programme est sous la supervision de la section tunisienne du Comité européen pour la formation et l’agriculture (CEFA) en collaboration avec l’Institut de coopération universitaire italien, l’Institut de l’économie dynamique italien, l’Agence de vulgarisation et de la formation agricole, la Direction générale de génie rural et l’exploitation de l’eau tunisienne ainsi que l’Association tunisienne des droits environnementaux.

D’une durée de 3 ans, le programme a pour objectif de renforcer le rôle de la société civile et les autorités régionales concernées à faire face aux défis des changements climatiques par le biais d’une meilleure gestion des ressources naturelles.

Financé par l’agence de coopération italienne, le programme vise à la fois de renforcer les compétences des associations œuvrant dans le domaine environnemental ainsi que les différents commissariats régionaux aux développements agricoles concernés, a indiqué à l’agence TAP, la coordinatrice du projet, Siwar Ben Sassi.

Le programme comporte des formations en plus d’appui technique et financier au profit des bénéficiaires en vue de renforcer les projets en développement durable et protection environnementale.

Accrédité en Tunisie depuis 2012, le CEFA (Comité européen pour la formation et l’agriculture) est une association italienne à but non lucratif qui travaille dans le secteur de la coopération et de la solidarité internationale.