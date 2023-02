La Caisse de Dépôts et de Consignations (CDC) vient de souscrire à hauteur de 20% dans le nouveau Fonds Commun de Placement à Risque ” FCPR TANMYA “, bénéficiant d’une procédure allégée.

Ce fonds est généraliste et sera présent dans tous les secteurs à fort potentiel avec une concentration sur l’industrie, l’agriculture, l’agro-alimentaire, et les services.

Outre la CDC, le fonds est souscrit, par des institutionnels de référence, à l’instar de la BNA, la BH, la Carte Vie et Maghrebia SICAR.

Rappelons que la CDC a contribué à 21 fonds communs de placement à risque locaux pour un montant de 185 millions de dinars (MDT) et 3 fonds internationaux pour une taille cible de 270 M€ et 200 M$ et de montants levés de 204 M€ et 102 M$ où la CDC a souscrit 15 M€ et 10 M$.