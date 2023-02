Le ministère du Commerce et du Développement des exportations a démarré le déploiement d’un programme spécifique de contrôle des routes, des sites de production, de stockage et de distribution en vue de favoriser la reprise du rythme normal de l’approvisionnement et des prix et de lutter contre la spéculation.

Dans un communiqué publié mercredi 15 février 2023, le département du Commerce fait savoir que les mesures de publication des textes d’application du décret-loi n° 2022-47 du 4 juillet 2022, relatif aux circuits de distribution des produits agricoles et de la pêche ont été entamées pour organiser davantage les secteurs de production et de distribution afin de réduire le nombre d’intermédiaires et de bloquer les pistes de spéculation.

Une réunion présidée par la ministre du Commerce avec les représentants des structures professionnelles des agents de vente, des commerçants en détail de légumes et des fruits et des cadres du ministère consacrée à l’examen de la régularité de l’approvisionnement des marchés de gros et de détail en produits agricoles a permis de discuter des problèmes qui entravent l’approvisionnement des marchés en quantités suffisantes de légumes et de fruits.

La réunion a également permis d’examiner les mécanismes nécessaires pour faire face aux circuits non organisés qui contribuent à la dispersion de l’offre de ces produits et à l’augmentation anormale des prix.

La rencontre a aussi porté sur le programme du ministère visant à réformer les circuits de distribution et à développer la performance des marchés organisés et de leur capacité de réception des produits à travers la gouvernance de leurs méthodes de gestion, l’amélioration et la modernisation des services proposés, outre le renforcement de leur transparence pour favoriser des relations commerciales équitables entre producteurs, commerçants et consommateurs.