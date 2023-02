L’examen des préparatifs d’approvisionnement du marché en produits de base et la maîtrise des prix, ainsi que la poursuite de l’exécution du programme du contrôle économique durant la prochaine période, notamment au cours du mois de Ramadan, ont été au centre d’une réunion présidée par la ministre du Commerce et de Développement des exportations, Kalthoum Ben Rejeb, et les présidents de l’Organisation de défense du consommateur (ODC), Amar Dhaya, et de l’Organisation tunisienne pour informer le consommateur, Lotfi Riahi.

Ben Rejeb a affirmé que son département a pris toutes les mesures possibles visant à assurer, durant la prochaine période et au cours du mois de Ramadan, la régularité de l’approvisionnement du marché en différents produits agricoles, et en matière de stocks stratégiques. Et parallèlement, le programme de contrôle économique se poursuivra, précise un communiqué du ministère du Commerce.

Selon elle, les structures du ministère œuvrent à fournir tous les produits de consommation et à améliorer l’offre sur le marché, et veillent à fournir les produits qui enregistrent une pénurie en recourant à l’importation en vue de réguler le marché.

La rencontre a également permis d’examiner la question de la hausse des prix de certains produits de base au cours de cette période et de souligner l’importance de déployer tous les efforts pour lutter contre les dépassements et les pratiques à même de nuire à l’intérêt public et aux droits du consommateur

En outre, la rencontre a mis en exergue l’importance de sensibiliser le consommateur quant à l’importance de jouer pleinement son rôle dans le soutien des efforts de l’Etat, aux fins d’assurer la stabilité de l’approvisionnement et des prix, et de lutter contre les phénomènes de monopole et de spéculation.

Ils ont, également, évoqué la question d’offrir au consommateur plusieurs choix, telle que la possibilité de généraliser la création des points de vente du producteur au consommateur dans le cadre du système de l’économie sociale et solidaire.