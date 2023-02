En partenariat avec le Conseil bancaire et financier, Huawei Tunisie a organisé une rencontre intitulée “Huawei financial services industry (FSI) day“, et ce le 8 février 2023 dans un hôtel à Tunis.

A cette occasion, l’équipementier chinois a présenté trois initiatives stratégiques visant à transformer les institutions financières en entreprises agiles, entièrement basées sur l’écosystème numérique.

La première initiative est d’encourager les institutions financières à adopter pleinement les technologies cloud natives et innovantes. Celles-ci fournissent une infrastructure optimale pour accélérer la convergence numérique et intelligente et créer une plateforme agile.

La seconde vise à approfondir la numérisation dans tous les scénarios de l’industrie, avec l’objectif d’améliorer le transfert des données de manière sécurisée, de libérer la valeur des métadonnées et de renforcer l’inclusion financière.

Quant à la troisième initiative, elle a trait à l’agrégation de différents produits logiciels en tant que service (SaaS), permettant ainsi la création d’un écosystème ouvert pour tous les scénarios et l’adoption de services financiers basés sur ces scénarios.

Dans son discours de l’événement, Chengxi LI, EBG Commercial director Huawei, a affirmé que « la mobilité et les Fintech modifient rapidement les attentes et les comportements des clients. Ils font également tomber les barrières sectorielles dans l’industrie des finances, en minimisant les frontières entre internet, les télécommunications et la finance. Il s’agit donc d’une ère importante pour le secteur bancaire, et la façon de relever les défis posés par ces changements en devient une priorité stratégique ».

Pour sa part, Mouna Saied Gattouf, déléguée générale du Conseil Bancaire et Financier, a souligné l’importance de cet évènement pour les banquiers. « Aujourd’hui, l’accélération de la digitalisation est un sujet très important pour nous. Après la pandémie de coronavirus, on s’est rendu compte de l’importance de moderniser notre offre de produits et services bancaires et de mieux connaître nos clients. Grâce au digital, nous sommes capables d’offrir des produits et services diversifiés et sans interruption, 24h/24 et 7/7. Huawei possède une grande expérience dans ce domaine et des solutions innovantes… Cette rencontre est également une occasion pour parler de data et de stockage de data, un domaine dans lequel Huawei est un acteur majeur et un leader mondial ». dira-t-elle.

Kaïs Hamouda, Financial Services Industry Manager, a mis l’accent lors de son intervention sur l’accélération de la digitalisation financière « Accelerate Financial Digitalization ». Selon lui, les institutions financières en Tunisie sont en bonne position pour accélérer leur transformation digitale. Ceci au vu des dernières tendances des géants de l’informatique, des changements dans la manière de consommer des clients et afin de proposer des produits et services innovants.

D’autres intervenants ont souligné l’importance du digital pour l’industrie bancaire et financière.