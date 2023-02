L’Organisation arabe pour l’éducation, la culture et les sciences “ALECSO” organise, le 14 février 2023, le premier forum annuel de l’ALECSO “Culture et Arts” en collaboration avec le ministère tunisien des Affaires culturelles.

Le forum vise à montrer les efforts de l’Organisation en tant qu’organe concerné par la coordination de l’action culturelle arabe commune et à tenir informées les différentes parties concernées, des axes de travail du Département de la culture au sein de l’Organisation.

Par cette première manifestation, l’ALECSO ambitionne d’en faire une tradition annuelle en vue de faire connaître ses projets et ses programmes dans les domaines de la culture et des arts.

Ce forum sera marqué par des hommages qui seront rendus aux calligraphes et artistes ayant contribué à l’exposition “Arts de la calligraphie: mémoire partagée, un patrimoine vivant et un art pluriel” ainsi qu’au comité d’organisation de cette manifestation organisée par l’ALECSO et le ministère des affaires culturelles dans le cadre du programme parallèle du 18ème Sommet de la Francophonie à Djerba 2022.

Ce Forum offrira un espace d’échange pour un bon nombre de start-up opérant avec le Centre international de Tunis pour l’économie culturelle numérique (TICDCE), mais aussi pour les étudiants et toutes les structures et personnes concernées par la culture et l’art en présence de représentants des missions diplomatiques arabes en Tunisie.

Le programme prévoit un concert de l’artiste Amina Srarfi, des projections de films documentaires notamment sur les activités et les publications du Département de la Culture pour l’année 2022 ainsi que sur le programme de travail de l’ambassadrice plénipotentiaire de l’ALECSO de la culture arabe.

Des expositions sur le patrimoine mondial dans les pays arabes, d’arts plastiques, de photographies “El Qods est palestinienne” , de calligraphie et de céramique sont également au programme.

Deux pavillons seront réservés au Centre international de Tunis pour l’économie culturelle numérique et aux start-up.