A l’occasion de la Saint Valentin, le chœur de l’Opéra de Tunis (COT) donnera un concert qui s’intitule ” Romances lyriques ” prévu le mardi 14 février, au Théâtre des régions à la Cité de la culture.

“Romances lyriques” est un concert de musique romantique placé sous la direction de Haythem Hadhiri. Le maestro qui est à la fois compositeur, musicien, chanteur et acteur, sera accompagné d’Ilyes Blegui au piano.

Huit solistes vont se produire sur scène, à savoir Henda Ben Chaabene, Mariam Bouhbal, Ranim Zghidi Megdiche, Zeineb Cherif, Ghinwa Ben Tara, Haythem Guediri, Meriem Bettouhemi et Mahmoud Turki.

“Le COT et ses solistes présenteront des extraits des opéras les plus célèbres du 19e siècle” a annoncé le Théâtre de l’opéra qui promet ” des moments lyriques exceptionnels entre solos, duos et de formidables chants de chœurs. “.

Ce spectacle sera organisé par le théâtre de l’Opéra de Tunis et le pôle musique et opéra. Les Tickets sont en vente (20DT) aux guichets de la Cité de la culture et en ligne sur Eazytick.