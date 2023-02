L’Union tunisienne de solidarité sociale (UTSS) a lancé, à Bizerte, un programme de formation en économie verte, dénommé “My SEA” visant l’intégration professionnelle de 50 personnes.

Ce projet est réalisé par l’UTSS en partenariat avec le ministère de l’Environnement, l’Agence nationale pour l’emploi et le travail indépendant (ANETI) et le Centre italien pour l’information et l’éducation au développement (CIES).

Lotfi Messoudi, chef du programme, a indiqué que “My SEA” s’étend sur quatre mois (janvier-avril 2023) et porte sur la formation de 50 personnes en matière d’économie verte et bleue. Des stages seront assurés aux bénéficiaires avant leur intégration professionnelle.

Il fait savoir que des études approfondies ont été faites pour choisir les candidats et identifier les programmes de formation qui leur sont adéquats en se basant sur les besoins du marché de l’emploi.

David Renda, représentant du CIES, s’est félicité du cadre social et professionnel dans lequel se déroule ce programme dont les objectifs sont liés au développement durable et socioprofessionnel.

Le projet MY SEA, réalisé sur le Grand Tunis, Nabeul et Bizerte, avec une enveloppe de 1,8 million dinars, concerne la formation et l’intégration professionnelle de 250 personnes dans les domaines liés à l’économie verte et bleue.