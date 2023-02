L’appel à projets pour la sixième édition de l'”AFD Digital Challenge” a été lancé. Cette année, ce sont les entrepreneurs qui conjuguent au mieux le numérique et les industries culturelles et créatives en Afrique qui seront récompensés. Les porteurs de projets ont jusqu’au 24 février 2023 pour déposer leur candidature, lit-on sur le site de l’Agence Française de Développement (AFD).

La nouvelle édition de l’AFD Digital Challenge est dédiée au numérique mis au service des industries culturelles et créatives (ICC), qui représentent notamment la musique, l’édition, l’audiovisuel, la presse, les jeux vidéo ou encore le spectacle vivant.

Six domaines d’activité sont concernés: Le patrimoine culturel et naturel (musées, lieux historiques, sites archéologiques, paysages culturels…), les arts de la scène et festivités (concerts, danse, festivals, salons…), les arts visuels et artisanat ( beaux-arts, photographie… ), l’édition et presse ( livres, journaux, magazines, bibliothèques, salons du livre…), audiovisuel et médias interactifs (cinéma, TV et radio, streaming, podcasts, jeux vidéo…) et design et services créatifs (architecture, stylisme, graphisme, décoration d’intérieur, publicité…).

Les ICC regroupent les secteurs d’activité ayant comme objet principal la création, le développement, la production, la reproduction, la diffusion ou la commercialisation de biens, de services et activités à contenu culturel, artistique et/ou patrimonial. Grâce au numérique, le secteur culturel et créatif dispose d’un énorme potentiel pour soutenir la reprise et favoriser la création d’opportunités économiques pour la jeunesse africaine.

Dans ce contexte, l’entrepreneuriat créatif doit être valorisé dans les stratégies de développement économique portées par les pays africains, avec le potentiel de transformer la créativité et le capital humain en une croissance et un développement durable.

Dans ce sens, les solutions numériques et/ou technologiques doivent répondre à un ou plusieurs des trois enjeux suivants: La transformation et la professionnalisation des modes de production et de consommation des biens et services culturels et créatifs via le numérique, la valorisation des patrimoines et des héritages culturels africains via le numérique et la promotion d’un accès inclusif aux contenus culturels et créatifs via le numérique.

Les 10 projets lauréats dont les innovations remarquables servent le développement seront accompagnés par l’AFD via un ” pack d’accélération ” alliant appui technique et appui financier, d’un montant pouvant aller jusqu’à 45 000 €.

Depuis 2016, l’AFD Digital Challenge récompense les start-up, associations et centres de recherche africains les plus innovants en matière de numérique et de soutien aux Objectifs de développement durable (ODD) sur le continent. Après cinq ans d’existence, ce sont 35 start-up africaines qui ont pu bénéficier d’un soutien financier et de coaching.

La 5ème édition de l’AFD Digital Challenge ciblait les projets numériques favorisant le climat et la biodiversité des villes durables, en lien avec les objectifs 13,14 et 15 des Objectifs du développement durable (ODD) portés par l’ONU.

Parmi les 10 lauréats 2021, figure le Tunisien Mohamed Taghouti, fondateur de Smart Logger qui a développé deux solutions.

La première, Smart Collect, est une plateforme digitale innovante permettant de mettre en relation les parties prenantes du secteur de recyclage des déchets.

La seconde, Smart Collect Plus, consiste en un réseau de poubelles semi-enterrées dotées d’un système de monitoring permettant l’optimisation du ramassage des déchets.